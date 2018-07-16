Президент Ильхам Алиев поздравил глав Франции и Хорватии

16 июля 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ в связи с грандиозной победой французских футболистов на XXI Чемпионате мира и завоевания звания чемпиона мира. Передаю свои поздравления всем членам сборной Франции, которая, выйдя победителем из напряженной борьбы мирового первенства, во второй раз в своей истории завоевала этот высокий титул, и подарила безграничную радость своим болельщикам, желаю им новых успехов», - говорится в поздравлении главы государства.

Глава государства также поздравил Президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

«Передаю вам и дружественному хорватскому народу поздравления в связи с завоеванием серебряной медали на XXI Чемпионате мира по футболу, где сборная команда Хорватии успешно выступила в этом престижном турнире. Сердечно поздравляю футболистов Хорватии, которые во всех играх мирового первенства продемонстрировали высокое мастерство, решительность и волю, достигли самого большого успеха в истории, желаю им новых успехов», - говорится в поздравлении Президента Азербайджана.

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