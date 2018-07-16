Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и минтруда подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации программы самозанятости.

Документ подписали глава Аппарата министерства Анар Алиев и председатель Общественного объединения «Региональное развитие» Магомед Абдуллаев.

Как отметил на церемонии подписания Анар Алиев, подписанный документ - очередной показатель активного участия Фонда Гейдара Алиева в осуществлении на высоком уровне курса социального развития Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что своими инициативами и проектами, являющимися проявлением высокого гуманизма, Фонд, руководимый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносит важный вклад в социальную защиту уязвимых групп, в окружении их заботливой атмосферой.

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