В Азербайджане создано Госагентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании при министерстве экологии и природных ресурсов Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Агентство является публичным юридическим лицом, отвечающее за регулирование деятельности по видам недропользования, предусмотренным законом «О недрах», а также осуществляющее контроль за соблюдением законодательства, установленных стандартов и требований в области использования и охраны недр земли, организацию конкурсов и аукционов.

Уставный фонд агентства формируется за счет средств Государственного фонда восстановления минерально-сырьевой базы и активов, переданных с баланса министерства экологии и природных ресурсов агентству.

Этот указ не применяется для регулирования отношений недропользования, связанных с энергетикой.

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