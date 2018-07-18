В Баку подписаны азербайджано-итальянские документы (версия 2)

18 июля 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По завершении встречи в расширенном составе в среду состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджио Маттареллы.

«Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и Миланским политехническим университетом Италии» подписали ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова и глава Департамента по дизайну Миланского политехнического университета Сильвиа Пиарди.

«Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Итальянскими государственными железными дорогами» подписали председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и вице-президент по международному развитию Итальянских государственных железных дорог Джованни Рокка.

«Техническое соглашение по ветеринарной медицине между министерством сельского хозяйства Азербайджана и министерством здравоохранения Италии» подписали посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде и посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

«Совместную декларацию о сотрудничестве в сфере высшего образования между министерством образования Азербайджана и министерством образования, университетов и исследований Италии» подписали посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде и посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

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