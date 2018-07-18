Фуад Алескеров: Азербайджан стремится урегулировать нагорно-карабахский конфликт на основе норм и принципов международного права

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство стремится урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт на основе норм и принципов международного права.

Об этом сказал в среду помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Администрации Президента Фуад Алескеров, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию ANAMA (Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана).

По его словам, после освобождения оккупированных территорий на ANAMA возлагается такая ответственная задача, как обеспечение безопасного возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли.

"За 20-летний период деятельности ANAMA выполнило поставленные перед ним задачи, и в агентство привлечены профессиональные кадры, материально-техническая база доведена до современных стандартов", - сказал Фуад Алескеров.

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