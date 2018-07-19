Новруз Мамедов: Визит Президента Италии в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее развитие связей (ФОТО)

19 июля 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- В четверг состоялся совместный рабочий обед премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова и находящегося с официальным визитом в стране Президента Италии Серджо Маттареллы.

Поприветствовав высокого гостя, премьер-министр Новруз Мамедов отметил высокий уровень связей между Азербайджаном и Италией в экономической, политической, гуманитарной и других сферах. Премьер-министр подчеркнул, что этот визит Президента Италии в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее развитие связей сотрудничества. Проведенные в рамках визита плодотворные встречи, подписанные документы, а также сдача в эксплуатацию полипропиленового завода в Сумгайытском химическом промышленном парке, азербайджано-итальянский бизнес-форум откроют новые возможности для всестороннего развития наших стран.

Президент Италии Серджо Маттарелла подчеркнул, что официальный визит в Азербайджан проходит очень плодотворно и эффективно, довел до внимания, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться на основе дружбы и стратегического партнерства.

В ходе беседы с главой Итальянского государства, как с действующим председателем ОБСЕ, состоялся обмен мнениями о путях урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, было выражено удовлетворение динамикой развития отношений между Азербайджаном и Италией, состоялось обсуждение по перспективам сотрудничества в различных направлениях экономики, в частности, в энергетической области.

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