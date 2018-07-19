Азербайджанцы Украины объединяются (ФOTO)

19 июля 2018 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конгресс азербайджанцев Украины и Объединенная диаспора азербайджанцев Украины приняли решение о слиянии, и для завершения этого процесса с правовой точки зрения создана рабочая группа.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, диаспорские организации единогласно проголосовали за объединение структур и обсудили механизмы совместной деятельности.

Этот шаг, предпринятый диаспорскими организациями, был реализован в ходе официального визита председателя госкомитета Фуада Мурадова на Украину.

Рабочая группа приняла решение о создании Координационного совета азербайджанцев Украины. Согласно сообщению, уже прошло первое заседание Координационного совета, и организации объявили о начале широкомасштабной деятельности.

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