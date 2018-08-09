Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

9 августа 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

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