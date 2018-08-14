Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнование Президенту Италии (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник выразили соболезнование Президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с обрушением моста в итальянском городе Генуя.

"Глубоко опечалены известием о погибших и пропавших без вести людях в результате обрушения автомобильного моста близ города Генуя. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаем глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии", - говорится в соболезновании.

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