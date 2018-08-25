Меркель заменила провинившегося депутата: Переговоры в Баку важнее

25 августа 2018 01:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила согласие с отказом Баку во въезде депутату Бундестага важностью переговоров в Азербайджане. Германия исключила своего депутата Альберта Вайлера из делегации канцлера Ангелы Меркель в рамках визита в регион Южного Кавказа, поскольку переговоры в Баку важнее, заявила канцлер Германии в Ереване в пятницу.

"Мы решили, что его работу будет осуществлять другой депутат. К этому решению мы пришли, поскольку для нас важны эти переговоры. Только путем переговоров можно решить острые вопросы", - сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста на брифинге в Ереване по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

Напомним, что депутат Бундестага Германии Альберт Вайлер в 2014 и 2016 годах совершил незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, и поэтому с того периода его имя внесено в список «нежелательных лиц». Как отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмят Гаджиев, если немецкий депутат намерен посетить оккупированные территории Азербайджана и с азербайджанской части линии соприкосновения войск, то он должен письменно извиниться, выразить уважение к законам, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Региональное турне канцлера Германии Ангелы Меркель началось с 23 августа с Грузии. Немецкий канцлер посетит Азербайджан 25 августа.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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