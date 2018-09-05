Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Пакистана

5 сентября 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздравил новоизбранного Президента Пакистана Арифа Алви.

"Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на должность Президента Исламской Республики Пакистан. Азербайджано-пакистанские отношения имеют добрые традиции. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, берущих начало от воли наших братских народов, наглядно выражает эти традиции. Верю, что мы приложим совместные усилия на пути сохранения и еще большего укрепления нашего стратегического партнерства, дальнейшего продолжения нашего сотрудничества, опирающегося на взаимное доверие и поддержку. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния народа Пакистана", - говорится в поздравлении главы государства.

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