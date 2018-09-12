Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в полной средней школе номер 227 в Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в полной средней школе номер 227 в поселке Кешля Низаминского района города Баку.

Директор школы Севиндж Гусейнова проинформировала главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что здание полной средней школы номер 227 построено в 1937 году. В основном корпусе здания в годы Второй мировой войны располагался госпиталь. Затем здание функционировало как школа. В 2005-2007 годах для школы были построены и сданы в эксплуатацию два дополнительных корпуса. Реконструкционные работы осуществлены на высоком уровне. В настоящее время в школе с двухсменным обучением получают образование 1176 учащихся. Обучением и воспитанием учеников занимаются 82 педагога. В школе имеются 38 классных комнат, кабинет информатики, лаборатория, спортивный и актовый залы, военный кабинет и столовая. Для обучения учащихся на высоком уровне классные комнаты оснащены необходимыми учебными пособиями. Интернет, мебель-инвентарь и другое необходимое оборудование в школе отвечают современным требованиям. Во дворе учебного заведения проведена работа по благоустройству, заложены зеленые насаждения, установлена современная система освещения.

Было отмечено, что учащиеся и выпускники школы достигли больших успехов на различных международных интеллектуальных и спортивных соревнованиях, олимпиадах. Выпускники этого учебного заведения демонстрируют высокие результаты на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. По статистике последних лет, 60-70 процентов выпускников стали студентами.

В соответствии с планом мер, предусмотренных в специальной Государственной программе, принятой в связи с ускорением социально-экономического развития города Баку и его поселков, как и во всей социальной сфере, целенаправленно и успешно реализуется и процесс капитальной реконструкции учебных заведений, строительства новых школьных зданий, детских садов. Наряду со столицей и прилегающими поселками, во всех уголках республики здания средних школ реконструируются в соответствии с высокими стандартами, оснащаются необходимым оборудованием, на территориях учебных заведений осуществляются благоустроительные работы. Все эти работы, проведенные в области образования, нацелены на дальнейшее развитие человеческого капитала в Азербайджане.

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