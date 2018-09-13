Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Перед встречей израильская делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого- офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Гости посетили также Аллею шехидов, где возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и венки к монументу «Вечный огонь».

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи.

Министр обороны Израиля прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу, гость оставил запись в «Книге почета».

Говоря о высоком уровне партнерства между двумя странами, Гасанов отметил важную роль данного партнерства не только в развитии двух государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

В ходе встречи министр обороны Азербайджана довел до внимания гостя, что Армения, как страна-агрессор, поддерживающая терроризм на государственном уровне, создает основную угрозу региональной стабильности и заинтересована в обострении обстановки на линии соприкосновения войск.

Высоко оценив исторические корни и связи между двумя народами, Либерман выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между странами и особо подчеркнул значимость подобных встреч в плане расширения отношений.

На встрече также обсуждались аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сферах, организация рабочих встреч на уровне экспертов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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