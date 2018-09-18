Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала (ФОТО)

18 сентября 2018 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о работе, проделанной в Промышленном квартале, а также других промышленных кварталах.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия Масаллинского промышленного квартала.

Глава государства ознакомился с производственными корпусами в Масаллинском промышленном квартале, и функционирующими здесь предприятиями.

Затем глава государства встретился с представителями общественности Масаллинского района.

В заключение было сделано фото на память.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Масаллы
Политика 12:53
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по переработке риса ООО “Masallı - Nemətləri” (ФОТО)
Политика 12:50
Президент Ильхам Алиев прибыл в Масаллинский район (ФОТО)
Политика 12:10
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Алят-Астара-госграница Ирана (ФОТО)
Политика 12:01
Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности
Политика 17 сентября 19:59
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандумы взаимопонимания между Азербайджаном и Сербией
Политика 17 сентября 19:13
Лента новостей
В столице Узбекистана пройдёт неделя бизнеса США
Бизнес 13:03
В северном регионе Туркменистана началась уборка хлопка
Бизнес 13:01
Праздник музыки в Азербайджане (ФОТО)
Культура 12:59
Банковские металлы в Азербайджане вновь дорожают
Бизнес 12:58
Azer Turk Bank объявил о начале кампании “18% нефтяникам!”
Бизнес 12:57
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Масаллы
Политика 12:53
ЕС назначил нового постпреда по ближневосточному урегулированию
Европа 12:52
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по переработке риса ООО “Masallı - Nemətləri” (ФОТО)
Политика 12:50
Обнаружено место падения Ил-20 в Сирии
Арабские страны 12:48