Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о работе, проделанной в Промышленном квартале, а также других промышленных кварталах.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия Масаллинского промышленного квартала.

Глава государства ознакомился с производственными корпусами в Масаллинском промышленном квартале, и функционирующими здесь предприятиями.

Затем глава государства встретился с представителями общественности Масаллинского района.

В заключение было сделано фото на память.

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