Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Билясуварском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии автомобильной дороги Зехметабад-Бейдели-Хырмандалы-Алиабад Билясуварского района.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было отмечено, что двухполосная дорога протяженностью 15,4 километра объединяет четыре населенных пункта, где проживает более 20 тысяч человек.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

Затем глава государства встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.

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