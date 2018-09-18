Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Билясуварском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии автомобильной дороги Зехметабад-Бейдели-Хырмандалы-Алиабад Билясуварского района.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.
Было отмечено, что двухполосная дорога протяженностью 15,4 километра объединяет четыре населенных пункта, где проживает более 20 тысяч человек.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.
Затем глава государства встретился с представителями общественности района.
В заключение было сделано фото на память.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.