Эльмар Мамедъяров провел встречу с президентом ВЭФ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, находящийся с рабочим визитом в Китае, в рамках организованной в городе Тяньцзинь по линии Всемирного экономического форума (ВЭФ) ежегодной встречи новых чемпионов встретился с президентом ВЭФ Берге Брендем, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны с удовлетворением отметили установившиеся между Азербайджаном и ВЭФ традиционные связи. Было особо подчеркнуто участие и выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ежегодных заседаниях ВЭФ. Было высоко оценено участие Азербайджана в нынешнем заседании, посвященном ответу стоящим перед современным миром угрозам в политической, экономической и экологической сферах.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что рост с каждым годом показателей по обеспечению в Азербайджане условий и конкурентоспособности для бизнес-деятельности, открытию новых рабочих мест в годовых отчетах ВЭФ, посвященных слежению за развитием глобальных экономических тенденций и прогнозированию их перспектив, не носит случайный характер. Он подчеркнул, что благодаря этим позитивным результатам, полученным проводимыми в Азербайджане реформами и реализуемыми программами развития обеспечивается стабильное и устойчивое развитие.

Министр отметил, что с целью обеспечения более эффективного использования богатого потенциала Азербайджана во имя благосостояния народа уделяется большое внимание проектам регионального сотрудничества. Мамедъяров также рассказал о значении транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад.

Коснувшись армяно-азербайджанского конфликта, министр отметил, что незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана не только представляет серьезную угрозу для регионального мира и безопасности, но и препятствует всестороннему сотрудничеству в регионе Южного Кавказа и в более широком пространстве.

Собеседники выразили уверенность в том, что традиционные отношения между Азербайджаном и ВЭФ будут и впредь успешно развиваться и обменялись мнениями о роли Азербайджана в системе глобальной экономики и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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