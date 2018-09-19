Сиявуш Новрузов: Пашинян хочет устроить шоу, представляя героем отдыхающего в пятизвездочных отелях сына

БАКУ /Trend/ - Со дня возникновения человеческой цивилизации ее инстинкт самосохранения играл исключительную роль в формировании и развитии института государственности. Сохранение духовных и материальных ценностей проходило через преодоление внешнего давления, любой формы проявления агрессии, и любой народ для обеспечения этой высокой цели в тяжелые моменты прибегал к оружию. Неслучайно, что защита Родины с оружием в руках была непосредственной обязанностью, священным долгом гражданина в обществах Древней Греции и Древнего Рима. Даже был «ценз воинской службы», который применялся для того, чтобы каждый мог считаться гражданином, участвовать в выборных органах и быть назначенным в высших государственных органах.

Тюркские народы, обладающие очень древней историей и военными традициями, сумели выстоять в окружении сильных соседей и жестокой геополитической среде именно благодаря принципу «армия-народ». По тюркским традициям, каждый мужчина – это солдат, и в момент опасности, мобилизуясь, он должен преградить путь врагом. Согласно тюркской военной демократии все мужчины, умеющие держать в руках оружие, должны были участвовать непосредственным голосованием в принятии решений, имеющих значение для судьбы народа, выражать свое мнение и, несомненно, сражаться. Самыми отрицательными качествами считались дезертирство, трусость и предательство.

Если взглянуть на современный период, то сегодня на основе военных традиций азербайджанского народа создается современная азербайджанская армия, формируется ее необходимая инфраструктура.

В Азербайджане проводится важная работа по обучению и воспитанию молодежи в духе военного патриотизма. Цель всей этой работы, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, – восстановить территориальную целостность нашей страны, нарушенную со стороны Армении, обеспечить проживание народа в условиях мира и безопасности.

В настоящее время работа в этой сфере широко развернута Президентом Ильхамом Алиевым, азербайджанская армия занимает достойное место в самых передовых рядах вооруженных сил стран мира. Сегодня материально-техническая база Вооруженных сил Азербайджана постоянно расширяется благодаря отечественному производству и системам вооружения, закупаемым за рубежом, арсенал, которым обладает наша армия, имеет более глубокое значение.

Однако во все времена самое драгоценное оружие страны - это ее патриотичная молодежь, уважительное отношение общества к армии. Поэтому отношение к призыву в вооруженные силы для комплектации армии в любом обществе является показателем отношения именно к государственности. Результатом царящего в стране высокого военно-патриотического настроения является то, что сегодня азербайджанская молодежь охотно идет служить в армию, гордится тем, что служит Родине.

Один из представителей этой молодежи - сын Президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев, призванный в ряды Вооруженных сил по завершении высшего образования. Призыв его на воинскую службу - это пример для каждого представителя нашей молодежи, вдохновение, послание гражданства и патриотизма для всего общества.

Азербайджан – правовое государство, и, по идее, у здравомыслящих людей это событие не должно вызывать удивление или быть предметом обсуждения. Но, к сожалению, армянские и проармянские круги, недоброжелатели рассматривают это через свою призму, и на повестке дня вновь появились спекуляции клеветнического характера.

Первая реакция на это событие пришла от премьер-министра захватнической Армении Пашиняна и эмигрировавших за границу, называющих себя азербайджанцами «кузенов Пашиняна». Они сразу же начали лживую, клеветническую и очерняющую кампанию, ставящую под сомнение то сам этот призыв, то место дислокации.

Не имея представления о военном деле, тандем Пашинян – «кузены Пашиняна» не понимает, что место дислокации у постоянно служащих в воинской части спецназа носит условный характер. В особенности когда они всегда должны быть готовы к бою в стране, живущей в условиях войны, оперативно внедряться в самые горячие точки вооруженного конфликта. В современном мире религиозно-этнический терроризм совершает массовые кровопролития на всех континентах, держа под страхом общество. И чтобы пресечь их преступные деяния, первая оперативная реакция следует со стороны сил специального назначения. С этой точки зрения воинская часть, в которой служит рядовой Гейдар Алиев, одно из соединений с самым большим риском, и он попал в эту воинскую часть благодаря своим личным физическим качествам, высокому уровню морально-психологической подготовки.

Возникает вопрос - что объединяет этот тандем, участники которого, на первый взгляд, отличаются друг от друга? Какую цель они преследуют? Чего хочет добиться тандем Пашинян – «кузены Пашиняна»? Ответ прост. В мышлении и деятельности этого тандема есть целенаправленная и интересная синхронность. Намерение у них одно – запятнать любое общественное событие, мобилизующее азербайджанское общество, придающее ему динамичный импульс, бросить тень, последовательной ложью и клеветой попытаться ввести общество в заблуждение. Как говорится, союз цели и способа создали гармонию. Само собой, их поддержка из одних и тех же финансовых источников. Но есть и отличия в мотивах. Так, Пашинян хочет устроить дешевое шоу, представляя армянской общественности героем отдыхающего в пятизвездочных отелях Еревана сына, которого он [Пашинян] представляет как якобы проходящего службу в оккупированном Джебраильском районе Азербайджана. А дезертиры, сбежавшие из страны, справив себе армянские документы или документы как пострадавшие оппозиционеры и другие поддельные документы, то есть, «кузены Пашиняна», отправленные на свалку истории, хотят, чтобы их дурные деяния позабылись под эту шумиху.

И здесь мне хотелось бы немного отвлечься. Великий лидер Гейдар Алиев в своих воспоминаниях рассказал такую историю: «Опаздывая на работу, Зарифа ханум говорит ему, чтобы он не торопился и что ждущие его работники находятся в его подчинении, на что великий лидер отвечает: «Если они подчиняются мне, то я в подчинении всего азербайджанского народа».

Сам этот краткий диалог в самой яркой форме показывает внутреннюю дисциплину, ответственность перед народом в семье Алиевых. С этой точки зрения быть сыном Президента Ильхама Алиева настолько же ответственно, как и почетно. Потому что вся жизнь Гейдара Алиева со дня рождения до призыва на воинскую службу всегда была в центре внимания общественности. Он оправдал доверие, оказанное ему семьей и обществом, всегда высоко держит общественные и семейные ценности Азербайджана.

В заключение хотелось бы выразить настроение и уверенность общества в том, что, несмотря на всяческие попытки внутренних и внешних кругов, азербайджанский народ и Азербайджанское государство преодолеют все существующие трудности, мобилизовавшись в борьбе за Карабах, освободят свои исторические земли от армянской оккупации и победоносное знамя в Ханкенди водрузит преемник великого лидера, рядовой Гейдар Алиев.

Сиявуш Новрузов,

председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан»

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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