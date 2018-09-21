Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства по туризму

21 сентября 2018 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму.

Согласно указу, утверждается "Положение о Государственном агентстве по туризму Азербайджана".

Также утверждается "Структура Государственного агентства по туризму Азербайджана". Численный предел работников аппарата Государственного агентства по туризму устанавливается в количестве 55 штатных единиц.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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