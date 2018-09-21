В Баку в рамках программы НАТО проведено учение по самооценке (ФОТО)

21 сентября 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках программы Концепции оперативных возможностей НАТО проведено учение по самооценке первого уровня вертолетной пары азербайджанской армии, говорится в пятницу в сообщении минобороны Азербайджана.

В ходе учения было оценено соответствие оснащения, оборудования, средств связи и других необходимых оперативных возможностей пары стандартам НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.

Мониторинговая группа НАТО и специалисты ВВС Турции наблюдали за процессом оценивания пары.

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