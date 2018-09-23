Если Пашинян не отступит от захватнической политики, его участь будет хуже Саргсяна - депутат

БАКУ /Trend/ - Нынешнее руководство Армении продолжает политику режима хунты и очень часто делает противоречивые и бредовые заявления.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльман Насиров, комментируя выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на торжественной церемонии в Милли Меджлисе по случаю 100-летия азербайджанского парламента.

Насиров отметил, что эти противоречивые заявления еще больше ограничивают возможности разрешения нагорно-карабахского конфликта и служат углублению конфликта.

«Азербайджан хочет разрешить конфликт мирным путем, однако и противоположная сторона должна быть адекватной. К сожалению, мы не являемся свидетелями данной адекватности. Несмотря на то, что 20 процентов территории Азербайджана находятся под армянской оккупацией, сегодня страна является моделью, образцом успеха на мировой карте, и за последние 15 лет в экономике наблюдается рост в 3,2 раза, что является событием, не имеющим аналога в мире. В Армении же сегодня официально уровень бедности достиг 30 процентов, а по неофициальным данным – 50 процентов. Руководство Армении должно сделать из всего этого вывод и внести поправки в свою политику. В противном случае, без сомнений, Пашиняна может ожидать участь Саргсяна, которого он отстранил от власти», - сказал депутат.

По его словам, в основе всех успехов Азербайджана лежит единство народа и власти.

«То единство, которого нет в Армении. Предпринимаемые сегодня ее руководством шаги еще больше ослабляют Армению. Внешняя политика Армении также потерпела крах. В день независимости Армении Пашинян так и не дождался поздравления президента России Владимира Путина. Для сравнения скажу, что Путин поздравлял премьер-министров Израиля, Германии. То есть, это проявление отношения к Пашиняну. В то же время, в рамках очередного заседания Генеральной ассамблеи ООН готовилась встреча президента США Дональда Трампа и Пашиняна, однако по последней информации, Трамп отказался от данной встречи. То есть, все это показывает, что как внешняя, так и внутренняя политика Пашиняна фактически потерпела фиаско», - добавил Эльман Насиров.

Депутат также отметил, что Пашинян до сих пор не осознал того, что самым важным обуславливающим фактором краха прежней власти Армении стала оккупационная политика. «Пашинян не предпринимает никаких действий, связанных с отказом от данной политики. Значит, спрогнозировать судьбу Пашиняна не так сложно. Его участь будет хуже, чем у Саргсяна», - сказал Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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