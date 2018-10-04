Азербайджан провел тактические учения ракетных и артиллерийских подразделений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, в различных учебных центрах проведены тактические учения ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии.
Об этом говорится в четверг в сообщении минобороны.
В ходе учений, проведенных в ночное и дневное время с целью усовершенствования боевых навыков подразделений, были выполнены боевые стрельбы.
Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.
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