Азербайджан провел тактические учения ракетных и артиллерийских подразделений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, в различных учебных центрах проведены тактические учения ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии.

Об этом говорится в четверг в сообщении минобороны.

В ходе учений, проведенных в ночное и дневное время с целью усовершенствования боевых навыков подразделений, были выполнены боевые стрельбы.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

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