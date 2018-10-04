Президент Ильхам Алиев: Избрание нашего соотечественника на столь ответственный пост наглядно отражает высокую оценку развития шахмат в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил поздравление президенту Международной шахматной федерации Аркадию Дворковичу.

«Поздравляю вас с избранием на пост президента Международной шахматной федерации. Желаю вам успехов на этом ответственном посту на благо развития шахматных традиций в мире», - говорится в поздравлении главы государства.

Президент Ильхам Алиев также поздравил вице-президента Международной шахматной федерации Махира Мамедова.

«Поздравляю вас с избранием на пост вице-президента Международной шахматной федерации. Избрание нашего соотечественника на столь ответственный пост наглядно отражает высокую оценку развития шахмат в Азербайджане и достижений наших шахматистов в международном масштабе. Желаю вам успехов в предстоящей работе», - говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева.

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