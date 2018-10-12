В Азербайджане уволенные с работы за недочеты становятся адвокатами и правозащитниками - депутат

12 октября 2018 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, уволенные с работы за допущенные недочеты, становятся адвокатами и правозащитниками.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

Новрузов подчеркнул, что эти лица сами нарушают закон, а потом защищают кого-то как адвокаты. «Подобные случаи - пятно на репутации адвокатуры», - сказал депутат.

Глава комитета считает, что необходимо пересмотреть законодательство, чтобы преградить таким лицам дорогу в адвокатуру.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сиявуш Новрузов призвал проверять застройщиков, собирающихся начать строительство
Общество 16:54
Нельзя допускать формирования антиазербайджанских настроений - депутат
Политика 16:31
Нагорно-карабахский конфликт не решается митингом на футбольном поле - депутат
Политика 5 октября 17:36
В Азербайджане необходимо сократить число членов муниципалитетов - депутат
Политика 1 октября 15:36
Сиявуш Новрузов: Нагорно-карабахская проблема решается не митингами, а целенаправленной политикой государства
Политика 29 сентября 15:35
Сиявуш Новрузов: Пашинян хочет устроить шоу, представляя героем отдыхающего в пятизвездочных отелях сына
Политика 19 сентября 17:52
Лента новостей
В школах Азербайджана будут освобождать от занятий больных гриппом учащихся
Общество 20:31
Отсрочено подписание протокола по частотному регулированию между Азербайджаном и Ираном
ИКТ 20:11
Две азербайджанские компании приняты на листинг Бакинской фондовой биржи
Бизнес 20:04
Министры обороны стран-участниц СНГ обсудили в Ташкенте военное сотрудничество
Политика 20:02
В Таиланде во время облавы задержали более 500 иностранцев - СМИ
Другие страны 20:02
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку силики
Тендеры 20:00
Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявляет тендер
Тендеры 19:56
Эльхан Алескеров: Визит Джона Болтона в Баку указывает на активизацию интересов США на Южном Кавказе
Политика 19:49
Экспорт казахстанского риса в Азербайджан бьёт новые рекорды
Экономика 19:45