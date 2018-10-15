Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Лянкяранский район

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник прибыли в Лянкяранский район.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили нововозведенный в парке памяти Гейдара Алиева в городе Лянкяран памятник великому лидеру, возложили цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашев проинформировал главу государства и его супругу о работах по благоустройству, проведенных в парке памяти Гейдара Алиева.

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