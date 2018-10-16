Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в одну из самых сильных и благополучных стран региона - Азай Гулиев

БАКУ /Trend/ - Реформы, проводимые последние 15 лет под руководством Президента Ильхама Алиева, превратили Азербайджан в одну из самых перспективных и благополучных стран региона.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

Депутат отметил, что политика Президента Ильхама Алиева в сфере общественных и социальных услуг была в центре внимания на протяжении 15 лет.

«Указом главы государства в 2012 году были созданы Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и центр Службы ASAN в подчинении этого агентства. За последние пять лет в центры Службы ASAN поступило около 24 миллионов обращений, и коэффициент одобрения услуг населением приблизился к 100 процентам», - сказал депутат.

По его словам, Служба ASAN в первые годы своего создания стал брендом Азербайджана, и теперь к ней проявляют интерес другие страны.

Гулиев отметил, что строительство армии и освобождение оккупированных земель являются самыми важными сферами, которым уделяет внимание Президент.

«Азербайджанская армия за последние 15 лет прошла большой путь развития и стала одной из сильных армий региона. Азербайджанская армия в апреле 2016 года продемонстрировала свою силу и боеспособность как врагу, так и всему миру», - отметил депутат.

Также Гулиев сказал, что распоряжением Президента в Джоджуг Марджанлы был построен новый поселок, и на первом этапе туда переселились 60 семей.

Гулиев напомнил также, что в мае 2018 года более 11 тысяч гектаров Нахчыванской Автономной Республики, в том числе село Гуннут Шарурского района, были освобождены от врага.

По его словам, создание распоряжением Президента в 2013 году ОАО «Азеркосмос», вывод на орбиту первого телекоммуникационного спутника Azerspace 1 в 2013 году, в 2014 году – второго спутника Azersky, а также еще одного спутника Azerspace 2 в сентябре этого года позволили Азербайджану войти в число стран, известных своими достижениями в сфере космоса.

Депутат напомнил о вводе в эксплуатацию экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, официальном открытии в 2018 году в Баку "Южного газового коридора" и его составной части - трубопровода TANAP. Гулиев добавил, что Азербайджан стал страной-лидером в этой сфере.

Гулиев также коснулся работ, проводимых в транспортной сфере, и отметил ввод в эксплуатацию в октябре 2017 года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и нового Бакинского международного морского торгового порта.

По его словам, глава государства за период своего президентства превратил туристический сектор в одну и из самых прибыльных сфер экономики Азербайджана.

«В результате успешной политики главы государства Азербайджан стал одним из туристических центром мира», - сказал Гулиев.

Гулиев затронул и спортивную сферу и сказал, что одним из показателей успешной политики Азербайджана в сфере спорта является ежегодное проведение с 2016 года гонок Формулы 1. Также депутат сказал, что в 2015 году в Азербайджане прошли первые Европейские игры и в 2017-м - IV Исламские игры солидарности.

Депутат отметил, что в результате политики главы государства Азербайджан стал одним из основных культурных центров исламского мира и одним из основных показателей этого является объявление Нахчывана «Столицей исламской культуры».

Вице-президент ПА ОБСЕ отметил, что наличие в Азербайджане прессы привело к тому, что развитие прессы и журналистики в стране достигло более высокого уровня.

«Последние годы азербайджанская журналистика развивалась и сыграла положительную роль в обществе. Показателем значения, которое придается азербайджанской прессе, является предоставление квартир журналистам по случаю Дня печати», - отметил Гулиев.

Депутат добавил, что Азербайджан благодаря проводимой Президентом политике считается одной из стран, проводящих самую активную политику по повышению уровня жизни беженцев и вынужденных переселенцев и достигших высоких результатов в этой сфере.

Гулиев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева процесс строительства экономики в стране за последние 15 лет получил широкий размах.

«Осуществляемые последовательные реформы превратили Азербайджан в одну из самых сильных и благополучных стран региона. Экономика Азербайджана за последние 15 лет вышла на первое место на пространстве СНГ», - добавил Гулиев.

(Авто: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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