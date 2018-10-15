Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство участка автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном

15 октября 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Алят-Астара-госграница с Ираном.

Согласно распоряжению, с целью строительства участка 204–207 километр автомобильной дороги Алят-Астара-госграница с Ираном и моста через реку Астарачай из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено первоначально три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капвложений в проекте госбюджета на 2019 год финансовые средства для завершения работ, указанных в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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