Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в комплексе приморского парка-бульвара в Астаре (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с условиями, созданными в рамках строительства второй части комплекса приморского парка-бульвара в Астаре.

Создание и передача в распоряжение граждан новых уголков отдыха, парков и аллей является одной из составных частей осуществляемых в стране социально-экономических проектов. Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева в последние годы в Баку и других городах и районах республики проведена большая работа по созданию новых парков, аллей, уголков отдыха, капитальной реконструкции существующих. В Астаре также очень серьезно подходят к этому вопросу.

Одним из важнейших проектов по созданию новых уголков отдыха в этом районе является строительство второй части комплекса парка-бульвара вдоль побережья моря в городе Астара.

Было сообщено, что в комплексе парка-бульвара созданы большие возможности для организации на высоком уровне отдыха жителей и гостей района, проведения ими запоминающегося и содержательного досуга. Этот комплекс на берегу Каспия имеет большое значение и с точки зрения придания еще большей красоты облику города Астара, демонстрации темпов его развития.

Глава государства проехался по территории комплекса на электромобиле.

Строительные работы по расширению территории комплекса приморского парка-бульвара в городе Астара начались на основании Распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 8 июня 2017 года. Строительство было завершено в августе 2018 года. Вторая часть комплекса парка-бульвара охватывает территорию площадью 10 гектаров. Его 500-метровый участок пролегает вдоль берега Каспийского моря. На территории возвышается государственный флаг на флагштоке высотой 52 метра, построены крепостная стена, комплекс фонтанов, сооружен искусственный водопад. Кроме того, здесь построены стрелковый центр при спортивном клубе «Зирвя» площадью два гектара, площадка для автокартинга, открытая площадка для фитнеса, проложена велосипедная дорожка, установлены аттракционы для детей, скамейки, фонарные столбы, оросительная система. На территории проведено широкомасштабное озеленение, посажены декоративные кусты и деревья.

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