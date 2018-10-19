Кестутис Янкаускас: ЕС готов поддержать Азербайджан в обеспечении гендерного равенства

19 октября 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В развитых странах, в том числе, в Азербайджане, должна быть решена проблема выбора пола будущего ребенка, в противном случае будущие поколения будут страдать от этого. Об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас сказал, выступая на презентации проекта Национального плана действий «По пресечению основанного на гендерном принципе полового отбора и принятию соответствующих ответных мер в Азербайджане».

Считая важным скорейшее решение этой проблемы, Янкаускас отметил, что должны быть обозначены причины и найдены пути решения этой проблемы: «Скрывать проблему не нужно. Необходимо открыто рассказать о проблеме, и найти пути ее решения. Многие приводят пример, что в семьях всегда больше предпочитали мальчиков. Но если страна модернизируется, то почему эта проблема все еще остается?!».

Янкаускас добавил, что ЕС готов оказать поддержку Азербайджану для решения этой проблемы и обеспечения полового равенства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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