Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан совместными усилиями заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан совместными усилиями, демонстрируя твердую политическую волю, заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир.

Глава государства отметил, что в создание Star Rafineri Азербайджан вложил инвестиции в размере 6,3 миллиарда долларов.

«На очередном этапе будет вложено дополнительно 700 миллионов долларов. Это – самые крупные инвестиции, вложенные нами за рубежом, и это естественно. В то же время мы вместе реализовали другие важные проекты. Создание нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Южного газового коридора, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – каждый из них – это гигантский проект, имеющий огромное значение не только для наших стран и народов, но и для региона, мира, Евразии. Турция и Азербайджан совместными усилиями, демонстрируя твердую политическую волю, заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии. Это делаем мы и под новыми картами стоят наши подписи. Мы осуществили все это совместными усилиями. Все эти проекты требуют крупных финансовых вложений. Здесь уже было отмечено, что мы вложили крупные инвестиции в экономику братских стран. Инвестиции, вложенные только в Алиага, составляют около 10 миллиардов долларов, в дальнейшем эта цифра возрастет.

Словом, сегодня на примере открытия Star Rafineri мы видим знак нашего единства, солидарности, дружбы. Уверен, что Турция и Азербайджан и дальше будут идти только по пути успехов», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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