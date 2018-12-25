Президент Азербайджана: Проблемы беженцев постоянно находятся в центре внимания, это - для нас приоритетный вопрос

БАКУ /Trend/ - Проблемы беженцев постоянно находятся в центре внимания, это - для нас приоритетный вопрос.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев на территории Абшеронского района.

«Сдача в эксплуатацию этого городка еще раз показывает, что проблемы беженцев постоянно находятся в центре внимания. Это - для нас приоритетный вопрос.

В последние годы предприняты очень большие шаги в деле решения проблем вынужденных переселенцев. Около трехсот тысяч переселенцев были обеспечены новыми квартирами, индивидуальными домами. Государство израсходовало на эти цели огромные средства, и это естественно. Потому что я всегда говорил, что проблемы вынужденных переселенцев находятся на первом плане среди социальных вопросов», - сказал Президент Азербайджана.

Как отметил глава государства, в нынешнем году в этом направлении проделана огромная работа. «В этом году были построены и переданы в пользование индивидуальные дома, квартиры для 5800 семей переселенцев. Уже начался процесс размещения переселенцев в этих домах и квартирах. Это – рекордный показатель. Ежегодно мы обеспечиваем домами и квартирами тысячи семей переселенцев. Еще раз хочу сказать, что в нынешнем году это нашло решение на самом высоком уровне. Наша задача заключается в том, чтобы все семьи переселенцев были обеспечены нормальными условиями. В этом направлении проводится большая работа, как в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, так и в других наших городах и районах. В последние годы было построено и сдано более ста городков для переселенцев. Однако правда и то, что у нас все еще есть переселенцы, живущие в тяжелом положении. Их проблемы также будут решены. В настоящее время Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев продолжает работу в этом направлении, уточняются списки, идет подготовка к работе, которая будет проделана в следующем году»,- сказал Президент Ильхам Алиев. Как подчеркнул глава государства, в государственных расходах на следующий год для решения проблем переселенцев предусмотрены достаточно крупные средства.

«Должен также отметить, что в этом году в то же время произошло новшество в решении бытовых проблем переселенцев. Оно заключается в том, что частный сектор начал строительство квартир для переселенцев. Наглядным примером тому служит открытие в нынешнем году городка переселенцев «Гобу Парк». Там тоже построены новые здания, дома для более тысячи семей, создана вся инфраструктура. Этот проект был обеспечен, построен и профинансирован частным сектором.

Это дает основание сказать, что растет и социальная ответственность бизнеса. Надеюсь, что в предстоящие годы наши крупные бизнес-структуры помогут переселенцам в этих делах. Конечно, основную работу государство взяло на себя. В последние годы на решение проблем переселенцев, повышение их занятости были израсходованы миллиарды манатов. Однако состоятельные компании, конечно, должны сказать свое слово в этом деле, и мы видим это. Надеюсь, что бизнес-структуры скажут свое слово в этом вопросе и в следующем году», - сказал Президент Азербайджана.

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