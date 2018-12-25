Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге

25 декабря 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате цунами, произошедшего в этой стране.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате цунами, произошедшего в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в соболезновании.

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