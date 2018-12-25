В Азербайджанском университете языков состоялась презентация книги академика Рамиза Мехтиева (ФОТО)

Во вторник в Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась презентация недавно вышедшей в свет книги руководителя Администрации Президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева под названием «Григорианская церковь как инструмент шпионажа против Сефевидского государства (XVII – первая четверть XVIII вв.)».

В презентации приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав университета, сотрудники институтов НАНА.

Открывая мероприятие, ректор университета, академик Кямал Абдулла отметил, что эта книга, являющаяся логичным продолжением проводимых в течение десятилетий исследований академика Рамиза Мехтиева, посвящена очень актуальной для нашей науки и общества теме. Было отмечено, что концептуально исследования академика, отражающие его идеи и размышления об истории, культуре, сегодняшнем дне и будущем Азербайджана, можно назвать азербайджанством.

Подчеркнув, что академик Рамиз Мехтиев является автором десятков подобных трудов, Кямал Абдулла сказал, что все они, как единая система, в целом, посвящены философии азербайджанства, государственности: «Эти труды показывают, что Рамиз Мехтиев, как философ, глубоко осознающий стоящие сегодня перед нашей государственностью проблемы, их философию, является мудрым государственным деятелем, использующим государственный опыт, связанный с созиданием будущего Азербайджана. Одним из наиболее главных особенностей его формирования сегодня, как государственного деятеля, является то, что он в течение десятков лет был близким соратником великого лидера Гейдара Алиева. Как мудрый философ, ученый, государственный деятель, Рамиз муаллим и сегодня трудится для развития азербайджанской государственности, продолжает свою научную, философскую деятельность. Проблемы азербайджановедения являются актуальными для изучения отношений Азербайджана с государствами вокруг него как в древний период, как в XVI веке, так и сегодня, и, с этой точки зрения, размышления академика Рамиза Мехтиева, связанные с формированием армянского государства, религии и общества, крайне интересны. Это очень ценный труд для науки, общественности и государственности с точки зрения выявления шпионажных, разрушительных деяний Григорианской церкви против Сефевидского государства. Сегодня молодое поколение с помощью этих книг сможет изучить подлинную историю Азербайджана. Оно сможет ознакомиться не только с сегодняшним, но и вчерашним днем армяно-азербайджанских отношений».

Выступившие на мероприятии профессора научно-исследовательской лаборатории азербайджановедения АУЯ Солмаз Рустамова-Тохиди, Ниязи Мехди, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Центр Россияведения» профессор Мамед Алиев и другие отметили, что новый труд академика Рамиза Мехтиева, написанный на основе достоверных научно-исторических источников, посвящен очень интересной и актуальной теме. В выступлениях было отмечено, что в данном труде широко освещаются разрушительные разведочные и политико-идеологические действия Григорианской церкви против Сефевидского государства. Труд имеет также важное значение в объективном исследовании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Затем состоялись обсуждения, связанные с книгой.

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