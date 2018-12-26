За большими успехами Азербайджана стоит политика Президента Ильхама Алиева по модернизации страны - Руфиз Гонагов

БАКУ /Trend/ - За минувшие 15 лет Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг больших успехов. За большими успехами Азербайджана стоит политика Президента Ильхама Алиева по модернизации страны.

Об этом, как сообщает в среду Trend, говорится в статье председателя Центра исследования международных отношений, доктора философии по политологии Руфиза Гонагова, в которой рассказывается об успехах страны, достигнутых под руководством главы государства.

«Азербайджан сегодня ускоренно и всестороннее развивается и интегрирует в позитивные мировые процессы. Процесс интеграции в современный период характеризуется многосторонностью и сложностью. Учитывая это, Президент Азербайджана Ильхам Алиев при проведении интеграционной политики принял во внимание все необходимые аспекты, предыдущие просчеты других государств", - сказал Гонагов.

В итоге Азербайджан за короткое время не только стал современной страной в системе мировой цивилизации, но и стал местом, где на высоком уровне сохраняются присущие стране традиции, отмечается в статье.

В статье также говорится, что проведение первых Европейских игр именно в Азербайджане свидетельствует о том, что в стране на самом высоком уровне обеспечена защита прав человека, обеспечена безопасность.

«В преддверии первых Европейских игр Президент Ильхам Алиев сказал: «Это большое историческое событие, Так как Европейские игры проводятся впервые. Несмотря на то, что Олимпийские игры появились на Европейском континенте и впоследствии были возрождены также на Европейском континенте. Однако до сих пор Европейские игры не проводились. Проведение в Баку первых игр - это, конечно же, большое достижение, наш большой успех. Проведение этих игр в Баку на очень высоком уровне поддерживается населением. Мы ощущали эту поддержку и раньше. Как вы знаете, Азербайджан дважды выдвигал свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр. В то время были проведены опросы, было установлено, что население Азербайджана желает, поддерживает проведение Олимпийских игр в Баку, и этот фактор тоже играет очень важную роль», - говорится в статье Гонагова.

Также говорится, что проведение в Баку Европейских игр повысило роль Азербайджана в продвижении современной мировой культуры.

В статье отмечается, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс стала одним из самых крупных проектов в регионе и положила начало новому Шелковому пути. "Известно, что в период существования древнего Шелкового пути регион Южного Кавказа играл роль моста. Превращение Азербайджана, наряду с Турцией и Грузией, в одну из стран, играющую важную роль в новом Шелковом пути, является результатом успешной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - отметил Гонагов в своей статье.

В статье говорится, что благодаря прагматичной политике Президента Ильхама Алиева была заложена основа «Бакинского процесса». Также отмечается, что проведением международных гуманитарных форумов Азербайджан привнес традиции межцивилизационного диалога и идеи глобальной культурной и политической толерантности.

Также отмечается, что благодаря созданию новых предприятий и рабочих мест в рамках программы социально-экономического развития регионов стал постоянным процесс увеличения занятости населения Азербайджана.

«Тот факт, что Азербайджан в Doing business занял 64-е место по индексу человеческого капитала, по индексу уровня образования – 71-е место, по наличию благоприятной среды, по индексу рабочей силе и занятости – 55-е место, является результатом мероприятий, проведенных в стране в направлении устойчивого развития», - говорится в статье.

Гонагов отметил, что объявление 2017 года в Азербайджане "Годом исламской солидарности" стало не только призывом к солидарности исламских стран, но и новым призывом к тому, чтобы положить конец угрозам в отношении мусульманских народов, призывом к диалогу между цивилизациями.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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