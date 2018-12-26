МИД России: Конвенция о правовом статусе Каспия будет способствовать росту инвестиционной привлекательности прибрежных стран

26 декабря 2018 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конвенция о правовом статусе Каспия будет способствовать росту инвестиционной привлекательности прибрежных стран.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в этом году в Актау, способствует укреплению стабильности и предсказуемости в отношениях между странами "каспийской пятерки", созданию благоприятных условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества, формированию ясной правовой ситуации в регионе в целом. Конвенция закрепляет исключительное право и ответственность пяти государств за судьбу этого уникального водоема», - сказала она.

Захарова отметила, что положения Конвенции устанавливают режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспия и фиксируют принципы не присутствия вооруженных сил не каспийских государств и использование морского пространства исключительно в мирных целях, регулируют установление границ территориальных вод и другие вопросы, имеющие жизненно важное значение для прибрежных государств.

«Мы уверены, что этот документ, как уже неоднократно подчеркивалось, будет способствовать росту экономической кооперации, инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности "каспийской пятерки", реализации совместных проектов, направленных на ускорение развития и полное раскрытие потенциала в самых передовых отраслях. Повышение предсказуемости и снижение различных рисков в одном из важнейших районах Евразии выгодно всем», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Отметим, что 12 августа на V саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау была подписала Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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