Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центра Службы ASAN в Товузском районе

26 декабря 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проектировании и строительстве центра Службы ASAN в Товузском районе.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства центра Службы ASAN в Товузском районе, из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте будет выделено пять миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся при реализации проекта "Баку Белый город"
Политика 18:28
Саломе Зурабишвили: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах
Политика 18:02
Президент Ильхам Алиев упростил процедуры подключения микро-бизнеса и МСП к коммунальным услугам
Политика 15:22
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после реконструкции в парке отдыха в жилом массиве Ени Ясамал (ФОТО)
Политика 13:44
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса (ФОТО)
Политика 12:12
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 02:11
Лента новостей
В Афганистане пассажирский самолет совершил жесткую посадку
Другие страны 19:56
За большими успехами Азербайджана стоит политика Президента Ильхама Алиева по модернизации страны - Руфиз Гонагов
Политика 19:46
Бакинский суд вынес приговор певице Федаи Лачын
Общество 19:37
Представлен специальный выпуск "Mədəniyyət.AZ" с участием деятелей культуры (ФОТО)
Культура 19:37
В Германии заявили о преждевременности констатации победы над ИГ
Европа 19:29
Состоялась региональная конференция предпринимателей Barama при поддержке Azercell (ФОТО)
ИКТ 19:14
Bakcell представил новый тарифный пакет для регионов
ИКТ 18:59
В Баку презентована книга «Стабильность и политика во имя благополучия» (ФОТО)
Политика 18:51
На Шри-Ланке два человека погибли из-за наводнений
Другие страны 18:31