БАКУ /Trend/ - В Азербайджане судебные процессы можно будет наблюдать в режиме онлайн, сообщает в пятницу Trend.
Это предусматривает изменение в Гражданско-процессуальный кодекс, который обсуждался в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно изменению, лица, проходящие по делу, на открытом судебном заседании имеют право регистрировать его ход в письменной форме или используя с разрешения суда компьютер,
Запись на звукозаписывающие устройства, а также кино- и фотосъемка, видеозапись, прямой эфир, в том числе с использованием средств мобильной связи, допускаются с разрешения суда и с учетом мнения лиц, проходящих по делу. Эти действия не должны мешать нормальному ходу судебного разбирательства и могут быть ограничены по времени.
Кроме того, в изменении указано, что аудио- и видеозапись и запись другими техническими средствами судебного заседания и возможность наблюдения в режиме онлайн, а также участие в заседании участников процесса посредством технических средств без явки на заседание обеспечивается информационной системой «электронный суд».
После голосования изменение было принято.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.