В Азербайджане судебные процессы можно будет наблюдать в режиме онлайн

28 декабря 2018 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане судебные процессы можно будет наблюдать в режиме онлайн, сообщает в пятницу Trend.

Это предусматривает изменение в Гражданско-процессуальный кодекс, который обсуждался в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменению, лица, проходящие по делу, на открытом судебном заседании имеют право регистрировать его ход в письменной форме или используя с разрешения суда компьютер,

Запись на звукозаписывающие устройства, а также кино- и фотосъемка, видеозапись, прямой эфир, в том числе с использованием средств мобильной связи, допускаются с разрешения суда и с учетом мнения лиц, проходящих по делу. Эти действия не должны мешать нормальному ходу судебного разбирательства и могут быть ограничены по времени.

Кроме того, в изменении указано, что аудио- и видеозапись и запись другими техническими средствами судебного заседания и возможность наблюдения в режиме онлайн, а также участие в заседании участников процесса посредством технических средств без явки на заседание обеспечивается информационной системой «электронный суд».

После голосования изменение было принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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