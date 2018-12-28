В Азербайджане открылся Учебно-образовательный центр специалистов летательных аппаратов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается деятельность по повышению боевой готовности личного состава азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового Учебно-образовательного центра специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Министру обороны было доложено, что основной целью Центра является подготовка высокопрофессиональных кадров по различным видам беспилотных летательных аппаратов (БЛА), имеющихся на вооружении азербайджанской армии.

Было отмечено, что самое современное оборудование и тренажеры, установленные в учебном центре, а также проведение теоретических и практических занятий позволяют организовать учебный процесс на высоком уровне, обеспечить функциональность системы БЛА в различных оперативных, тактических и метеорологических условиях и совершенствовать навыки экипажей БЛА по своевременному и точному выполнению боевых задач.

Было сообщено, что Центр также обеспечивает проведение научно-технических работ, изучение передового опыта в этой сфере и проведение испытаний новых систем БЛА.

Руководство министерства ознакомилось с комнатами для инженеров, операторов-пилотов, анализа полетов, тренажеров-симуляторов, а также с другими служебными и административными помещениями.

В ходе осмотра содержащихся в ангаре Центра БЛА местного производства, имеющих различное назначение, а также установленной на территории многофункциональной станции министру обороны было доложено об их тактико-технических характеристиках и возможностях применения.

Затем министр обороны поставил соответствующие задачи перед командованием по расширению материально-технической и учебной базы Центра.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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