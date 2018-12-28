Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем защищать нашу независимость, стабильность и безопасность (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем беречь нашу независимость, стабильность и безопасность.

Об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу во время выступления на традиционном праздничном веселье для детей, организованном Фондом Гейдара Алиева.

«Дорогие дети, уважаемые учителя, уважаемые родители.

Вот уже около 15 лет мы вместе провожаем уходящий год, прощаемся с ним и встречаем новый год.

2018 год был очень знаменательным для нашей страны. Сто лет назад азербайджанский народ создал Азербайджанскую Демократическую Республику, являющуюся первой демократической республикой мусульманского мира. В этом – 2018 году мы на самом высоком уровне отметили 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики как в нашей стране, так и в ряде зарубежных государств", - сказала президент Фонда Гейдара Алиева.

Как отметила Первый вице-президент Мехрибан Алиева, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. «Однако за этот короткий срок были предприняты очень важные для нашей страны, нашего народа шаги, приняты решения. Приступил к деятельности первый многопартийный парламент, был учрежден флаг нашей страны, стала функционировать первая светская школа для девушек, создана азербайджанская армия. В этом году мы также отметили 100-летие Азербайджанской армии. Грандиозный парад, проведенный по этому случаю на главной площади нашей страны, еще раз продемонстрировал, что азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира, способна и готова выполнить любую задачу. В этом году мы также вместе отметили 100-летие освобождения Баку.

Проведение на высоком уровне всех этих событий, занимающих славное место в истории нашей страны, свидетельствует о том, что независимый Азербайджан сегодня очень успешно развивается", - отметила Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Как подчеркнула президент Фонда Гейдара Алиева, сегодня Азербайджан является сильной, могущественной страной. Азербайджан занял достойное место на карте мира. «Азербайджан является государством, говорящим свое слово, отстаивающим свои интересы. Мы верим, что вы – сегодняшние дети, сегодняшняя молодежь внесете в будущем вклад в развитие Азербайджана, укрепление независимости нашей страны

Если взглянуть на уходящий 2018 год, то можно увидеть, что развитие нашей страны продолжается высокими темпами. В нынешнем году был реализован ряд очень важных проектов, дан старт новым реформам. В отчете Всемирного банка Азербайджан включен в число 10 реформаторских государств. В этом году мы отметили сдачу в эксплуатацию проекта «Южный газовый коридор», играющего важную роль в защите энергетической безопасности и нашей страны, и региона, и Европы, и его составной части – трубопровода TANAP. В этом году также был выведен на орбиту очередной телекоммуникационный спутник Azerspace-2.

Что касается социальной сферы, то должна сказать, что Азербайджанское государство проводит социально ориентированную политику. Решение проблем, имеющихся в социальной сфере, постоянно находится в центре внимания Азербайджанского государства и правительства Азербайджана. За последние два года более 5000 семей вынужденных переселенцев и беженцев были временно обеспечены новыми домами, новыми квартирами. Продолжаются строительство, ремонт или реконструкция школ, детских садов, возведение новых олимпийских спортивных комплексов. Видя все эти успехи, проделанную работу, завоеванные достижения, мы вдохновляемся на еще более плодотворный труд, готовы еще более эффективно служить народу.

Дорогие дети, вы должны знать, что жить в такой стране, как Азербайджан, это – счастье. Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем беречь нашу независимость, стабильность и безопасность. Вся проводимая работа, предпринимаемые шаги нужны для вашего счастья в будущем. Наша основная цель - видеть вас в будущем морально и физически здоровыми, сильными, грамотными, достойными гражданами Азербайджана.

Дорогие дети, дорогие родители, друзья. Надеюсь, что 2018 год был для вас успешным и запомнится вам приятными мгновениями. Передаю всем детям, каждому ребенку нашей страны свою безграничную любовь. Дорогие учителя, выражаю всем вам глубокую признательность. Выражаю глубокую признательность нашим талантливым мастерам искусств, ежегодно поддерживающим Фонд Гейдара Алиева, участвующим в этом торжестве в Buta Palace и создающим эту праздничную атмосферу.

Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья, а азербайджанскому народу – мира и благополучия. Да хранит Всевышний Азербайджан! Пусть небо над Азербайджаном всегда будет открытым, мирным и ясным! Поздравляю вас. Большое спасибо», - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.