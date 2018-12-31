Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном мероприятии в воинской части СГБ (ФОТО)

31 декабря 2018 23:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника.

В мероприятии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев от имени Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева поздравил личный состав воинской части с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, пожелал солдатам и офицерам успехов в таком доблестном и ответственном деле, как защита Родины.

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