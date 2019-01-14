В Азербайджане создается Агентство аграрных услуг (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере.

Согласно указу, при министерстве сельского хозяйства на базе Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и семян и Главной государственной службы по техническому надзору создается Агентство аграрных услуг.

Устанавливается, что Агентство осуществляет организацию и управление ветеринарных и фитосанитарных услуг, контроль за их качеством, координирует деятельность государственных центров аграрного развития в этой области; проводит регистрацию сельскохозяйственной техники, контроль за техникой и осуществляет государственные услуги в этой сфере посредством государственных центров аграрного развития. Численный предел аппарата Агентства – 85 человек.

Министерству сельского хозяйства поручено в течение двух месяцев подготовить проект положения Агентства и представить Президенту Азербайджана; в течение трех месяцев утвердить список услуг, которые будут предоставляться в регионах посредством государственных центров аграрного развития, и регламент этих услуг; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

До утверждения положения Агентства государственные службы, предусмотренные в этом указе, будут продолжать свою деятельность.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению в соответствие с этим указом актов Президента Азербайджана и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов Кабмина и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; в течение одного месяца со дня утверждения положения Агентства обеспечить передачу государственного имущества, находящегося на балансе государственных служб, на баланс Агентства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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