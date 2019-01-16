Глава государства инициировал реформу госуправления в Азербайджане - эксперт

16 января 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одной из важных особенностей реформ является адаптация текущего состояния государственного управления, к существующему уровню социально-экономического развития Азербайджана. Об этом сообщил Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

Эксперт отметил, что Президент Азербайджана на заседании Кабинета министров 11 января заявил, что система управления в Азербайджане чрезмерно раздута, что делает необходимым проведение структурных реформ.

«Сразу же, после заседания Кабмина глава государства подписал первый документ по реформам в структуре управления. Это означает, что глава государства последовательно отслеживает и анализирует режим работы системы государственного управления, принимает своевременные принципиальные решения. Президент Ильхам Алиев в очередной раз продемонстрировал, что система госуправления в Азербайджане способна самосовершенствоваться. Ликвидация, изменение правового статуса и создание новых структур направлено на повышение эффективности управления и достижение больших результатов, с одновременным снижением затрат. Если сказать точнее, то целью является восполнение пробелов в системе управления, возникших в результате новых процессов в социально-экономическом развитии страны, за счет оптимизации управленческой системы», - добавил Гулиев.

Главный редактор добавил, что одной из особенностей начатых структурных реформ является еще большее улучшение бизнес среды, адаптация деятельности соответствующих структур требованиям рынка здоровой конкуренции, свести к нулю постороннее, ненужное вмешательство в деятельность структур и в итоге обеспечить оптимальное сочетание рыночного и государственного регулирования.

«Президент Азербайджана на практике показал, что реформы в области управления стали продолжительным процессом. Осуществленные в минувшем году всесторонние реформы также получили высокую оценку международных финансовых структур, и дают основание уверенно заявить, что эти преобразования и в самом деле обнадеживающие», - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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