Экспертная группа НАТО находится в Баку

16 января 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Военной академии ВС Азербайджана проводится рабочая встреча с экспертной группой НАТО, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Встреча проводится согласно программе НАТО «Усиление образования в сфере обороны» в рамках поддержки определенных сфер системы военного образования.

Преподаватели военных учебных заведений проводят обсуждения с экспертной группой Альянса по подготовке и оценке учебных планов и программ.

В рамках рабочей встречи, которая будет продолжена до 17 января, местные учителя проведут открытые уроки, в завершение которых будет обсуждена и оценена их общая теория.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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