Резолюция Европарламента нацелена на то, чтобы очернить имидж Азербайджана - эксперт

20 января 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В то время, когда Азербайджан успешно развивает сотрудничество с рядом ведущих международных организаций, Европарламент 17 января принимает резолюцию по Мехману Гусейнову, не соответствующую реальности, и это вызывает справедливые вопросы.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, резолюция является предвзятой и принята Европарламентом при активном участии и по инициативе лиц, традиционно настроенных против Азербайджана.

«Интересно, что одним из главных инициаторов резолюции является представительница Партии зеленых Германии, а также друг Джорджа Сороса, известного финансированием различных антиазербайджанских проектов, Ребекка Хармс. Несложно представить, что стоит за резолюцией, принятой лицами, работающими при финансировании и по методике Сороса. Самое главное, что авторы резолюции приняли ее без сотрудничества с какой-либо структурой Азербайджана. Также стоит особо подчеркнуть, что эта предвзятая резолюция появилась после того, как группа представителей стран Евросоюза встретилась в Азербайджане с Мехманом Гусейновым и заявила о том, что все нормально», - отметил Гулиев.

Эксперт также сказал, что эта клеветническая резолюция нацелена на то, чтобы очернить имидж Азербайджана, снизить авторитет страны в мире.

«Принятие резолюции, несмотря на объективную позицию и заявление еврокомиссара по торговле Сесилии Мальстрем о том, что здоровью Мехмана Гусейнова ничего не угрожает, свидетельствует, что в Европарламенте еще до начала заседания было принято решение по резолюции, и независимо от позиции кого бы то ни было, руководство заранее получило обязательный для исполнения заказ о принятии документа. Наглядно видно, что за этим процессом стоит антиазербайджанское армянское лобби», - сказал главный редактор газеты.

По его словам, также заставляет задуматься тот факт, что принятие этой резолюции пришлось на период, когда для урегулирования нагорно-карабахского конфликта открываются благоприятные перспективы.

«Эти благоприятные условия азербайджанская дипломатия смогла с большим трудом достигнуть благодаря сбалансированной внешней политике, продуманным форматам сотрудничества со странами региона и политике по изоляции Армении. Суть этой политики в том, что возможности для деструктивных маневров Армении были сведены к нулю и страна-оккупант встала перед выбором: либо возвращение азербайджанских земель, либо быть раздавленной мощной военной машиной Азербайджана. Естественно, что способность Азербайджана выйти на такое благоприятное и явно доминирующее положение беспокоит армянское лобби в Европе», - добавил Гулиев.

По его словам, резолюция Европарламента вновь продемонстрировала реальность, которая и ранее неоднократно была доказана: когда доминирующая дипломатическая позиция Азербайджана наглядно себя показывает, начинает действовать троица, состоящая из сети Сороса, армянского лобби и радикалов, эмигрировавших за границу.

«Истинную сущность механизма крайней враждебности разоблачил еще в 2015 году в своем выступлении в Европарламенте Президент Ильхам Алиев касательно антиазербайджанской резолюции. Слова Президента Азербайджана были настолько точными и обоснованными, что способны разоблачить появившиеся в любое время антиазербайджанские документы», - сказал Гулиев.

Напомним, что 17 января Европарламент принял «Срочную резолюцию по Мехману Гусейнову», которая, используя фактор Гусейнова и намеренно преувеличивая данный вопрос, является неудачным результатом коварного сценария, спланированного в отношении Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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