Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN (ФОТО)

21 января 2019 22:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (China Global Television Network).

В интервью глава государства коснулся развития энергетического сектора, различных отраслей экономики в Азербайджане, реализуемых нашей страной глобальных энергетических и инфраструктурных проектов, участия республики в проекте «Один пояс – один путь», армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, азербайджано-китайских двусторонних отношений и других вопросов.

Затем Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге телевидения CGTN.

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