Азербайджанец официально стал кандидатом в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и азербайджанца Романа Насирова, передает Trend со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

Внефракционный народный депутат Александр Шевченко - кандидат от партии "Укроп", где выиграл внутрипартийные праймериз.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.