Азербайджанец официально стал кандидатом в президенты Украины

22 января 2019 10:28 (UTC+04:00)

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и азербайджанца Романа Насирова, передает Trend со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

Внефракционный народный депутат Александр Шевченко - кандидат от партии "Укроп", где выиграл внутрипартийные праймериз.

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