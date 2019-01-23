Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает стратегией по инвестированию не только других стран, но и инфраструктуры, реальной экономики

23 января 2019 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Азербайджан обладает стратегией по инвестированию не только других стран, но и инфраструктуры, реальной экономики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана на сессии «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов» в рамках Всемирного экономического форума.

«На протяжении многих лет наша стратегия заключалась в том, чтобы расходовать меньше, чем мы зарабатываем. Было бы хорошо, если бы эта разница была больше. Поэтому мы не накапливали долги. Что касается внутреннего долга, он очень низок. Наш внешний долг составляет всего 19 процентов валового внутреннего продукта. У нас есть стратегия по снижению его до 10 процентов. Поэтому, как я уже отметил, все реализованные в Азербайджане инфраструктурные проекты, то есть, как я сказал, проекты, соединяющие страны друг с другом, были осуществлены без заимствований. Двадцать лет назад, когда мы еще были не очень развитыми и бедными, мы брали в долг и были вынуждены делать это. Мы признательны тем финансовым институтам, которые давали нам в долг», - сказал Президент Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан сам даёт в долг

«В настоящее время Азербайджан обладает стратегией по инвестированию не только других стран, но и инфраструктуры, реальной экономики. В то же время мы предоставляем долг на инфраструктурные проекты, реализуемые в других странах. Наш долг не имеет никакого отношения к инфраструктуре. Но, вкладывая инвестиции в инфраструктуру, мы не ждали, что наши средства сразу же окупятся. Мы понимали, что прямого возвращения затраченных средств не будет. Вы не сможете заработать на строительстве дороги. Но вы заработаете на налогах, выплачиваемых теми, кто пользуется этой дорогой для поставки товаров на рынок. Или же мы заработаем на средствах, выплачиваемых теми, кто пользуется нашей территорией как транзитной с Востока на Запад и в обратном направлении. А это – доход от вложенных инвестиций. Вместе с тем, считаю, что средства, затраченные нами на инфраструктуру в стране и региональное сотрудничество, возможно, окупятся через десять лет» - сказал Президент Ильхам Алиев.

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