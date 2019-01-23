Азербайджан представлен на Давосском форуме как стремительно развивающаяся часть мировой экономики - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня в центре внимания политической и экономической элиты мира.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, как и каждый год, в этом году Президент Ильхам Алиев вновь участвует во Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе, проводит встречи с самыми известными представителями политической и экономической элиты мира, выражая готовность Азербайджана к сотрудничеству.

«В рамках визита в Давос глава государства провел различные встречи, участвует в сессиях. Проведение Президентом Ильхамом Алиевым в Давосе многочисленных плодотворных встреч является следствием интереса к Азербайджану. Результаты обсуждений, проводимых в рамках форума, еще раз доказывают успехи и развитие Азербайджана. Азербайджан представлен на Давосском форуме на самом высоком уровне», - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что нынешний форум в Давосе останется в истории серьезными обсуждениями и решениями с точки зрения интересов Азербайджана. Актуально то, что Азербайджан представляется на форуме и приводится в пример как стремительно развивающаяся часть мировой экономики, что говорит о том, что Азербайджан признают в мире как значимое государство.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего рабочего визита в Швейцарию с 21 января встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде, президентом компании Visa Райаном МакИнерни, генеральным исполнительным директором группы BP Робертом Дадли, исполнительным вице-президентом компании и руководителем по продажам компании CISCO Джерри Эллиоттом, генеральным исполнительным директором компании SAP SE Биллом Макдермотом, генеральным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, президентом российской компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, генеральным исполнительным директором компании Total Патриком Пуянне и руководителями других ведущих компаний.

Также Президент Азербайджана дал интервью российскому телеканалу «Россия 1» и китайском телеканалу CGTN.

Глава государства 22 января в Давосе в рамках Всемирного экономического форума принял участие в сессии на тему «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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