Али Ахмедов: Порой социальные сети в Азербайджане превращаются в инструмент морального террора, оскорблений

БАКУ /Trend/ - Порой социальные сети в Азербайджане превращаются в инструмент морального террора, оскорблений.

Об этом вице-премьер, исполнительный секретарь - зампред правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал на конференции «Социальные сети и современная молодежь», проводимой Молодежным объединением ПЕА, сообщает в субботу Trend.

Вице-премьер отметил, что социальные сети глубоко вошли нашу жизнь и оказывают серьезное влияние на нее. Безусловно, необходимо признать и положительные стороны этого влияния. «Однако, с сожалением необходимо признать, что в ряде случаев, прикрываясь свободой слова и мнения, социальные сети используются в других целях и с иными намерениями. Хотелось бы, чтобы каждый из пользователей соцсетей, используя эту возможность для свободы слова и прессы, не забывали нравственные ценности, соблюдали правила этики, а не использовали их как средство морального террора и оскорблений», - отметил Ахмедов.

Зампред ПЕА с чувством сожаления подчеркнул, что в ряде случаев политическая борьба в Азербайджане принимает безнравственную форму: «В некоторых случаях оппозиционная идеология проявляется в форме неуважения нравственных ценностей».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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