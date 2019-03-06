Президент Азербайджана уделяет внимание всем социально-экономическим вопросам - Саттар Мехбалыев

6 марта 2019 22:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана уделяет внимание всем беспокоящим население социально-экономическим вопросам.

Об этом в среду во время заседания в Конфедерации профсоюзов Азербайджана на тему «Проводимые в республике реформы - важные шаги, принимаемые в обеспечении социальной защиты населения страны и повышении их финансового благополучия» сказал председатель Конфедерации, депутат Саттар Мехбалыев, сообщает Trend.

Мехбалыев сказал, что повышение уровня жизни и социального благосостояния населения Азербайджана всегда являлось главным приоритетом политики Президента Ильхама Алиева.

«Под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева были приняты важные шаги в связи с выдачей пособий, пенсий, адресной помощи по инвалидности, полным обеспечением прозрачности и социальной справедливости в сфере занятости, устранением бюрократии, волокиты и коррупции, снижением до минимума контактов между чиновником и гражданином», - отметил председатель Конфедерации.

По его словам, для того, чтобы представить масштаб работ, проделанных в стране в социальной сфере, достаточно обратить внимание на повышение за последние 15 лет в несколько раз окладов и пенсий, а также минимальных зарплат.

«Так, за этот период оклады выросли в семь раз, пенсии – в девять раз, минимальная зарплата – в 6,5 раза. Соответствующими распоряжениями были увеличены все виды пенсий, стипендий и социальных пособий. Повышение минимального размера заработной платы с первого марта до 180 манатов непосредственно служит повышению благосостояния населения. Подписание этого распоряжения подразумевает увеличение зарплат 600 тысяч работников в стране», - отметил Мехбалыев.

Председатель Конфедерации также сказал, что Президент Ильхам Алиев знает о всех социально-экономических вопросах, беспокоящих население, и уделяет этим вопросам внимание. Глава государства дает строгие поручения по их решению, лично сам интересуется результатом.

По его словам, благодаря указу Президента Ильхама Алиева в связи с решением проблемных кредитов физических лиц, единовременно была решена проблема 800 тысяч человек.

Мехбалыев также сказал, что подписанный Президентом Ильхамом Алиевым этот документ, как и другие указы и распоряжения, будучи социальным заказом, служит решению проблем населения, а также повышению их благосостояния и обеспечению их достойного уровня жизни.

«Этим указом еще раз было доказано, что для Азербайджанского государства нет ничего важнее интересов своих граждан. С другой стороны, все мы однозначно видим, что принятие такого количества социально направленных решений за короткий период времени – невиданное в мире событие», - сказал депутат.

В конце встречи было принято обращение Президенту Ильхаму Алиеву от имени участников заседания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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