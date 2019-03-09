МИД: Азербайджан поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем ориентированных на результат переговоров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем ориентированных на результат и интенсивных переговоров. Об этом, как передает Trend, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о предстоящей встрече между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Были предложения со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи со встречей Президента Азербайджана с премьер-министром Армении. Хотели бы отметить, что Азербайджан привержен переговорному процессу и всегда готов к субстантивным переговорам. Азербайджан поддерживает усилия сопредседателей по урегулированию конфликта путем ориентированных на результат и интенсивных переговоров. Как известно, до сих пор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялось три встречи, между министрами иностранных дел - четыре встречи.

Это заявление сопредседателей Минской группы является сигналом для Армении, мы это приветствуем. Президент Ильхам Алиев, когда принимал сопредседателей Минской группы, довел до внимания сопредседателей позицию нашей страны в этом плане. Переговоры по урегулированию конфликта ведутся между Арменией и Азербайджаном. Формат переговоров остается неизменным. Попытки привлечения сепаратистского режима, созданного на наших оккупированных территориях, к переговорам и попытки изменения формата неприемлемы. Также, в заявлении сопредседателей указываются шаги, которые необходимо предпринять в связи с урегулированием конфликта", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что в качестве одного из первых шагов предусматривается освобождение территорий, окружающих Нагорно-карабахский регион Азербайджана, и возвращение внутренне перемещенных лиц, изгнанных с этих территорий силой.

"Что касается статуса Нагорного Карабаха, это может быть предметом обсуждения не в ущерб для территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан, неоднократно заявляя о своей позиции по этому вопросу, говорил, что статус Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана должен определяться обеими общинами этого региона - азербайджанской и армянской. Как известно, принцип самоопределения народов не должен нарушать принцип территориальной целостности государств. И в заявлении сопредседателей Хельсинкский заключительный акт берется за основу. Именно в этом документе отмечается "уважение права народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств".

Что касается заинтересованных сторон в переговорном процессе по урегулированию конфликта, эти стороны - это азербайджанская и армянская общины нагорно-карабахского региона Азербайджана, и эти общины равноправны", - сказала Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Али Гасымов)

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